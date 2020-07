De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden op de Tarwelaan in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord. De man had inbrekerswerktuigen op zak.

De politie meldt dat agenten de man rond 4.10 uur zagen lopen en wisten dat hij een flink aantal strafbare feiten had gepleegd, waaronder enkele woninginbraken.

Toen de agenten hem aanspraken, zagen ze dat er een schroevendraaier uit zijn broekzak stak. Na zijn aanhouding bleek op het politiebureau dat hij een hele verzameling inbrekerswerktuigen en een mes bij zich had.

De spullen zijn in beslag genomen en de politie heeft een proces-verbaal tegen de verdachte gemaakt.