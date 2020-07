De Eindhovense stadsprediker Arnol Kox is woensdag op 67-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leukemie. Eindhoven verliest hiermee een 'icoon van de stad'.

Meer dan veertig jaar wijdde Kox zijn leven aan het verkondigen van de boodschap van God en Jezus. Kox werd door de jaren heen onderdeel van Eindhoven. Hij hoorde volgens velen bij de binnenstad, met zijn preken, tekstborden en zijn scootmobiel.

Op zestienjarige leeftijd kreeg Kox een zwaar bromfietsongeval. Hij lag negen maanden in het ziekenhuis. In die tijd dacht hij na over wat de zin van het leven was. Kox besloot zich radicaal te richten op het christelijke geloof. Sindsdien was hij bijna dagelijks te vinden in de staten van Eindhoven. Eerst lopend, daarna op krukken en uiteindelijk op een scootmobiel.

Kox had een fragiele gezondheid. In 2011 werd zijn been geamputeerd vanwege een bacterie. Twee jaar later werd hij getroffen door een hartaanval in het centrum van Eindhoven. Hij moest ter plekke gereanimeerd worden.

In 2019 onderging hij een bypassoperatie en in hetzelfde jaar werd bij hem een beenmergziekte geconstateerd. Het was toen al de vraag of hij dit jaar zou halen. De ziekte leidde tot leukemie en uiteindelijk werd hem dat fataal. Kox is nu, zoals hij het zelf ooit tegen een verslaggever van nieuwspartner Studio040 zei "op weg naar het paradijs".

Kox in de binnenstad uitgezwaaid door Eindhovenaren

Diverse winkeliers zagen Kox liever vertrekken. Klanten zouden wegblijven als hij voor de deur stond. Dit leidde ertoe dat hij restricties opgelegd kreeg. Kox mocht maar een beperkte tijd op dezelfde plek blijven. Hij mocht een tijd helemaal niet meer in het winkelgebied komen.



Het ging de laatste maanden steeds slechter met Kox. Begin deze maand werd hij in de binnenstad uitgezwaaid door vele Eindhovenaren. Nachtburgemeester Siem Nozza was erbij: "Arnol is een icoon voor de stad." Ook wethouder Yasin Torunoglu kan dat beamen. "Hij zette veel mensen aan tot nadenken, een stukje reflectie."



Toen Kox stopte met prediken en ernstig ziek werd, kreeg hij 250 kaarten van fans toegestuurd. De kaarten kwamen niet alleen uit de regio Eindhoven. Ook mensen uit Amsterdam, Groningen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wilden hem op deze manier steunen en troost bieden.