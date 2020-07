Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en zeven maanden voor meerdere woninginbraken in de regio Eindhoven.

De man sloeg ten minste tien keer toe in de periode tussen maart en juni vorig jaar.

Voorafgaand aan de inbraak belde hij het vaste nummer van de woningen. Wanneer niemand opnam, brak hij in. Hij pleegde de inbraken in Eindhoven, Helmond, Eersel, Valkenswaard en Beek en Donk.

De rechtbank weegt mee dat de benadeelden veel schade is toegebracht en dat de man al veelvuldig met politie en justitie in aanraking is geweest. Hij deinsde er bovendien niet voor terug bij een van de inbraken een dienstpistool van een agent te stelen en te verkopen. Daardoor is het wapen in het illegale circuit terechtgekomen.

De toenmalige partner van de man, een 48-jarige vrouw uit Hapert, kreeg 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Ze verkocht de gestolen goederen, was op de hoogte van de werkwijze van de man en heeft in een enkel geval geholpen met het opzoeken van het vaste telefoonnummer van een huis.