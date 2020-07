In het Blue Collar Hotel in Strijp-S in Eindhoven heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.45 uur een gewapende overval plaatsgevonden. De dader is gevlucht.

De overvaller bedreigde een medewerker met een wapen. De dader ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

De politie is in het hotel aanwezig en verhoort eventuele betrokkenen en getuigen.