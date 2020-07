Een 56-jarige man uit Helmond is dinsdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot drie jaar cel voor mensensmokkel. De man had een juridisch advieskantoor in Eindhoven.

De verdachte hielp tussen 2015 en 2018 veertien personen, voornamelijk van Iraanse afkomst, op een onwettige manier aan verblijfsvergunningen. Hij deed dat als juridisch adviseur. De man mag wegens de mensensmokkel vijf jaar lang niet werken binnen het vreemdelingenrecht.

De man stelt zelf dat hij bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden binnen zijn taakopvatting heeft gehandeld. De rechtbank oordeelt echter dat hij zijn cliënten hielp met het verzinnen en aanpassen van vluchtverhalen.

Volgens de rechtbank heeft de man met dit gedrag het overheidsbeleid ondermijnd. Door het gedrag zou de man ervoor zorgen dat het asielsysteem steeds strenger wordt. Ook zorgt het gedrag van de man ervoor dat draagvlak voor het asielsysteem in de samenleving afneemt, oordeelt de rechter.

Verder laat de rechtbank weten het zorgwekkend te vinden dat de man overtuigd blijft van de juistheid van zijn handelen.