De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten van vijftien en zestien jaar aangehouden voor drie straatroven die vorig jaar in de nacht van zondag 28 op maandag 29 juli plaatsvonden in Eindhoven. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Eind juli vorig jaar werden in een uur tijd drie berovingen gepleegd. De politie was op zoek naar vier jonge daders. Dinsdagochtend werden twee minderjarige jongens aangehouden in Eindhoven. Bij de aanhouding van de verdachten werd een deel van de buit gevonden.

De straatroven vonden allemaal rond middernacht plaats op de Karpendonkse Plas, de Hofstraat en de Geldropseweg. De jonge verdachten reden op "opvallende fietsen".

De politie besteedde begin juli van dit jaar aandacht aan de zaak in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. In de uitzendingen meldde de politie te vermoeden dat de verdachten uit de Eindhovense stadsdelen Stratum en Woensel komen.