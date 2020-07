Het populaire Eindhovense rockcafé Altstadt heeft faillissement aangevraagd. De horecagelegenheid overleefde de gevolgen van de coronacrisis niet, laat de eigenaar dinsdag weten aan nieuwspartner Studio040.

De faillissementsaanvraag wordt dinsdagochtend behandeld in de rechtszaal. De eigenaar laat weten dat de coronacrisis de druppel was. Wel wil het café een doorstart maken.



Of die mogelijkheden er ook zijn, zal later op de dinsdag bekend worden. Het rockcafé aan het Stratumseind vierde eind 2018 nog het veertigjarig jubileum.