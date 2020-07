Er woedt een felle zolderbrand in een hoekhuis aan de Klompenmaker in Best. De brandweer meldt op Twitter dat het grip heeft op het vuur, maar het zal nog even duren voordat de brand volledig is geblust.

De brand woedt in de zolder en op het dak van het pand. De straat is afgezet en de brandweer is aanwezig met twee blusvoertuigen en een hoogwerker.



Er was niemand aanwezig in de woning toen de brandweer arriveerde. Het is ook niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.