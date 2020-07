Flixbus heeft het aantal bestemmingen vanaf Eindhoven fors uitgebreid. Met de snelbus zijn sinds deze week ook directe ritten mogelijk naar onder meer Maastricht, Rotterdam, Breda, Tilburg en Arnhem.

Ook het aantal buitenlandse bestemmingen is uitgebreid. Vanaf Eindhoven kunnen reizigers nu ook een Flixbus pakken naar onder meer Düsseldorf, Keulen, Basel, Milaan, Frankfurt, Straatsburg en Luxemburg.

Flixbus heeft de dienstregeling sinds de coronacrisis weer volledig hervat. Het bedrijf is sinds 2015 actief in Eindhoven.

In totaal telt het netwerk van Flixbus nu zestien steden in Nederland en meer dan zestig steden in het buitenland.