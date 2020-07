De fractie van GroenLinks in Eindhoven en raadslid Mary-Ann Schreurs willen opheldering over de renovatie van de raadszaal. De aanleiding is een boze brief van twee betrokken ontwerpers.

Architect Bert Staal en kunstenaar Matty Christensen waren betrokken bij de renovatie van het stadhuis in 2002. Ze zijn echter niet te spreken over beslissingen die zijn gemaakt bij de laatste renovatie van het interieur van het stadhuis.

Bij die renovatie zijn verschillende kunstwerken en meubelstukken verminkt of vernietigd. Dit werd bovendien gedaan zonder dat de ontwerpers werden geraadpleegd. Zo werd het lichtkunstwerk boven de raadszaal gesloopt. Sommige delen werden verkocht als oud ijzer. De oorspronkelijk prijs van het werk was zo'n 300.000 euro.

Naar aanleiding van de boosheid van de architect en kunstenaar stellen Schreurs en GroenLinks raadsvragen. Schreurs wil weten hoe het proces rond de renovatie en de omgaan met de kunstwerken is verlopen. Ook wil ze weten wat de rechten zijn van de kunstenaars.

GroenLinks is daarnaast benieuwd welke partijen betrokken waren bij de renovatie en hoe is bepaald welke elementen en objecten van de oude inrichting als kunstwerk werden beschouwd. Ook wil de partij weten hoe het college van van burgemeester en wethouders denkt over het hergebruik van bepaalde kunstwerken om vernietiging te voorkomen.