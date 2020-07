Het Eindhovense congrescentrum Evoluon maakt een doorstart. De vastgoedeigenaren Lee Foolen en Marc Reijs nemen vanaf deze maand ook de exploitatie voor hun rekening.

Zakenmannen Foolen en Reijs namen het vastgoed in 2018 over van Philips. De exploitatie van het congrescentrum was eigenlijk tot en met juni 2021 ondergebracht bij Regus Nederland. Het was de bedoeling dat de vastgoedeigenaren de exploitatie daarna zouden overnemen.

Onder Regus ging de entiteit die het centrum exploiteerde echter failliet. Daardoor kunnen de huidige eigenaren de exploitatie vervroegd voor hun rekening nemen.

Het is nog niet bekend wat er verder met Evoluon gaat gebeuren. Dat wordt volgens de eigenaren niet voor het einde van 2020 bekendgemaakt.