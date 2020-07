Een auto is zondagochtend over de kop geslagen, na een botsing met een lantaarnpaal op de Airbornelaan in Eindhoven. Na het ongeluk werden een honkbalknuppel en een lachgas cilinder aangetroffen in het voertuig. De bestuurder is aangehouden.

De bestuurder reed op de Airbornelaan toen hij om een onverklaarbare reden op een lantaarnpaal botste. Daardoor sloeg de auto over de kop, waarna die midden op straat belandde.

Bij het ongeluk raakte de bestuurder niet ernstig gewond, maar voor de zekerheid werd hij alsnog nagekeken in een ambulance.

Tijdens het doorzoeken van het voertuig werden een lachgas cilinder en honkbalknuppel gevonden. Vanwege het bezit van de honkbalknuppel werd de bestuurder aangehouden.