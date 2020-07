De politie heeft zaterdagavond na een achtervolging door Geldrop een 27-jarige man aangehouden die rondreed in een gestolen auto. Bij de achtervolging liepen meerdere auto's schade op.

Toen de verdachte in de gaten kregen dat de politie hen achtervolgde, reed hij hard weg. Daardoor ontstond een korte achtervolging waar uiteindelijk drie dienstauto's van de politie bij betrokken waren.

Bij de achtervolging reed de verdachte over de stoep en over het fietspad. Ook reed hij tot tweemaal toe in op de auto's van de achtervolgende agenten. De eerste keer konden de agenten hem ontwijken, de tweede keer werden ze geraakt. Daardoor kwam de dienstauto tegen twee geparkeerde auto's aan die ook schade opliepen.

Op de Wingerd kwam de auto van de verdachte tot stilstand, waarna hij te voet probeerde weg te vluchten. Na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden.