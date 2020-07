De komeet Neowise was in de nacht van vrijdag op zaterdag te zien boven Nuenen. De komeet is onder goede omstandigheden met het blote oog te zien.

Neowise, ook bekend als komeet C/2020 F3, werd in maart ontdekt. Op dat moment was de komeet nog zwak, maar daar is op zijn tocht naar de zon verandering in gekomen.

De komeet is dit weekend te zien in de avond in het westnoordwesten vanaf 23.00 uur.