Boeren hebben donderdagavond een drukkerij van het Eindhovens Dagblad en het kantoor van Omroep Brabant geblokkeerd. De boeren zijn ontevreden over de manier waarop de regionale krant en de provinciale omroep aandacht besteden aan hun protestacties.

Bij het gebouw van het Eindhovens Dagblad aan de Tormentil in Best is een drukkerij gevestigd.

Hoofdredacteur John van den Oetelaar was er heen om met de boeren te praten. Na het gesprek zijn de boeren vertrokken. Door de actie kon een vrachtauto met kranten niet op tijd vertrekken.

Ook blokkeerden de boeren de toegang tot het hoofdkantoor van Omroep Brabant.