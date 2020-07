Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben donderdagochtend samen met Brandweer Brabant-Zuidoost een drone getest die in staat is om mensen te redden bij een brand.

Bij de test werd een situatie nagebootst waarbij bewoners van een verzorgingstehuis waar een brand woedde geëvacueerd moesten worden.

De drone werd ontwikkeld door studententeam Blue Jay van de TU/e. De brandweer laat weten enthousiast te zijn over het project. "Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en worden afhankelijker. Blue Jay kan dan maatschappelijke meerwaarde hebben" zegt een woordvoerder van de brandweer.



"De drone is in staat om zelf te vliegen en te denken", laat het studententeam weten. "Door middel van kunstmatige intelligentie kan de drone mensen herkennen en reageren op handgebaren. De personen worden door Blue Jay naar buiten geleid. Op deze manier gaat de cruciale tijd tot de brandweer arriveert niet verloren. Zo kan de drone levens redden."