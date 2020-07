De politie heeft donderdagmiddag vaten gevuld met een onbekende vloeistof aangetroffen in een autogarage aan de Daumierstraat in Woensel.

De brandweer en milieudienst Strukton kwamen ook ter plaatse.

De vaten zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. In het kader van het onderzoek wil de politie verder nog niets kwijt over de vondst.