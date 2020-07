De woningverkoop in de regio Eindhoven is in het tweede kwartaal van 2020 met meer dan 22 procent toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt makelaarsvereniging NVM.

De toename van 22 procent in de regio Eindhoven staat volgens de NVM in verband met het grotere woningaanbod dat er was in het tweede kwartaal. Het aanbod nam toe met 15,3 procent. Daarbij werd ongeveer de helft van de woningen boven de vraagprijs verkocht.

Van de coronacrisis is volgens NVM-makelaar Debbie Mels in de cijfers weinig terug te vinden. "De laatste weken van maart, toen de maatregelen ingingen, zien we een kleine daling van de cijfers. Maar die weken horen bij het eerste kwartaal. Na die twee weken is het eigenlijk meteen hersteld en ging alles weer als vanouds", aldus Mels.



Volgens de makelaar zijn de vooruitzichten voor verkopers op de lange termijn goed. "Tot 2024 zal de vraag naar woningen blijven toenemen."