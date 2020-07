Eenbes-basisschool St. Jozef in Geldrop doneert het meubilair van vijftien klassen aan een school in Hongarije. De basisschool wordt in de zomervakantie zelf voorzien van nieuw meubilair.

Van donderdag 9 juli tot en met dinsdag 14 juli wordt het meubilair op de basisschool gedemonteerd en ingepakt. De 25 jaar oude meubels worden gedoneerd aan een school in Sarud, een dorp in Hongarije.

Om de kosten voor het transport van het meubilair te bekostigen, is er een actie gestart op de website van Go Fund Me. De transportkosten bedragen ongeveer 2.500 euro. Op dit moment is er 415 euro gedoneerd.