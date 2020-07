Een mountainbiker is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een val in het bos aan de Turfweg in Veldhoven.

De man klapte voorover nadat het voorwiel van zijn mountainbike in een kuil van ongeveer 30 centimeter die terechtkwam.

De brandweer heeft de man per brancard en door de bossen naar een ambulance gebracht. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen.

De mountainbiker liep rugletsel op bij de val, maar was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.