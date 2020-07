De provincie Noord-Brabant gaat in totaal ruim 300.000 euro investeren in zes culturele projecten in de gemeente Eindhoven. De subsidiebijdrages zijn bestemd voor innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

De Provinciale Staten verstrekken de subsidies op basis van advies van de Tilburgse organisatie Kunstloc Brabant. De projecten die geld zullen ontvangen van de provincie zijn BROET, Filmeducatiehub, Brabants-Kempens Architectuur Netwerk, KONT Magazine, Wildpark en Alissa+Nienke.

De financiële steun is onderdeel van het impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant. Daarmee wil de provincie initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

Naast de zes Eindhovense projecten is er geld beschikbaar voor twee andere projecten in Valkenswaard en Veldhoven.