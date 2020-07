Op de N2 richting Eindhoven is woensdag een cementwagen gekanteld. In de richting Maastricht is de parallelrijbaan bij knooppunt Batadorp daardoor afgesloten. Volgens de ANWB duurt het oponthoud tot 15.00 uur.

De gekantelde cementwagen was gevuld, waardoor het wegdek nu vol met cement ligt. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd.

Het schoonmaken van het wegdek kost veel tijd, de ANWB meldt dat het oponthoud tot 15.00 uur zal duren. Verkeer in de richting van Eindhoven moet omrijden via de A58.