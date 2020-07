Een automobilist raakte dinsdagavond gewond bij een ongeval op de N2 bij Eindhoven. Het is niet bekend of er meer voertuigen betrokken waren bij het incident.

De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De auto had veel schade, waaronder een afgebroken voorwiel.

Het voertuig is weggesleept door een bergingsbedrijf. Eén rijstrook werd tijdelijk afgesloten vanwege het ongeval.