De Eindhoven Maker Faire vindt dit jaar mogelijk deels online plaats. De organisatie van het evenement onderzoekt de mogelijkheden voor een online én fysiek programma. De Eindhoven Maker Faire vindt normaal gesproken plaats in het Klokgebouw, maar vanwege de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk.

De Eindhoven Maker Faire trekt jaarlijks zo``'n vijftienduizend bezoekers en zou plaatsvinden in het weekend van 26 en 27 september. Vanwege de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk om alle bezoekers te ontvangen in het Klokgebouw in Eindhoven.

De organisatie richt zich daarom nu op een compacte versie van het evenement met een kleiner aantal projecten en een beperkt aantal bezoekers.

"Op dit moment onderzoeken we op welke manieren we onze bezoekers én makers op een veilige manier toch kunnen laten genieten van de Eindhoven Maker Faire, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.", meldt de organisatie.



De organisatie hoopt binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de invulling van het evenement.