Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdagavond volledig uitgebrand op de Mierloseweg in Geldrop. De politie sluit niet uit dat het om brandstichting gaat.

Een getuige zag een aantal jongens lachend wegfietsen bij de brand. Het is nog onduidelijk of zij iets met het incident te maken hebben.

De brand is ontstaan bij de linkervoorband van de auto. De brandweer was snel op locatie maar de auto was toen al niet meer te redden.

De politie heeft gesproken met de getuige en de aangifte behandeld van de eigenaar van de auto.