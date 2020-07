De Tweede Kamerfractie van het CDA vraagt aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) om in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om meer evenementen door te laten gaan. De vragen volgen na het besluit van de Eindhovense gemeente om Park Hilaria dit jaar niet door te laten gaan in verband met de coronamaatregelen.

De gemeente Eindhoven en organisator Eindhoven247 besloten eerder om Park Hilaria definitief af te blazen. Volgens hen was er te weinig tijd om een aangepaste versie van de kermis uit te werken, waarbij voldoende ruimte was om 1,5 meter afstand te bewaren.

Dat leidde tot verontwaardiging bij de kermisexploitanten. Zij verwezen naar Tilburg, waar binnenkort wel een afgeslankte kermis mogelijk is. Ze dreigden daarom met acties als er niks zou veranderen. Uiteindelijk werden ze uitgenodigd door wethouder Monique List, maar dat veranderde niets aan de beslissing. Daarop stelde de CDA-fractie in de gemeenteraad raadsvragen over de kwestie.

En nu zijn er ook vragen vanuit de Tweede Kamerfractie van het CDA. Kamerleden Amhaouch, Van den Berg en Van Helvert willen van hun partijgenoot en staatssecretaris Keijzer weten of zij nog iets kan veranderen aan de situatie.

Volgens de CDA'ers spelen de problemen in meer gemeenten en wordt zelfs bij sommige kleine kermissen en braderieën een vergunning geweigerd. Ze vragen de staatssecretaris te gaan praten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zodat alsnog meer evenementen kunnen doorgaan.