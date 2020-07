Brandweerlieden hebben dinsdagavond flinke moeite gehad met het blussen van een grote brand in een bedrijfspand aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. De Kanaaldijk-Noord werd volledig afgesloten. Inmiddels is de brand onder controle.

De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand'. Er zijn bovendien diverse bluseenheden en ladderwagens uitgerukt.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden. Volgens een verslaggever van nieuwspartner Studio040 heeft de brandweer moeite om de brandhaard te bereiken. Deze lijkt tussen de muren van het gebouw te zitten. Daardoor bestaat het gevaar dat de brand zich nog verder uitbreidt.

Rond 19.15 uur was de brand onder controle.