De rechtbank Oost-Brabant heeft dinsdag in totaal vijf verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen die oplopen tot 4,5 jaar. De verdachten maakten deel uit van een Eindhovense bende met inbrekers en helers.

De 33-jarige Eindhovense hoofdverdachte in het onderzoek pleegde tussen juli en september 2017 in totaal zeven inbraken en ramkraken in de regio. Twee Eindhovense mededaders van 43 en 22 jaar hielpen bij de delicten.

Volgens de rechtbank werkten de drie in een georganiseerd verband en was er sprake van een criminele organisatie. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel, de 43-jarige verdachte tot vier jaar en twee maanden en de 22-jarige verdachte kreeg 356 dagen jeugddetentie, waarvan 321 voorwaardelijk.

Binnen de organisatie maakten twee andere verdachten zich schuldig aan heling. Het gaat om Eindhovenaren van 31 en 59 jaar die contact onderhielden met de hoofdverdachte. In de woning van de 59-jarige man werd tevens een pistool gevonden.

Omdat de redelijke termijn waarbinnen het Openbaar Ministerie (OM) de zaken had moeten afhandelen is verstreken, kregen de verdachten strafkorting. De straffen vallen echter hoger uit dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank de verdachten het georganiseerde karakter en de hoeveelheid zaken zwaar aanrekent.