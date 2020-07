Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is een onderzoek gestart naar de mentale gesteldheid van het verpleegkundig personeel. De coronacisis heeft er bij hen flink ingehakt, stelt Jan Pieter de Mönnink, hoofd van de medische staf van het ziekenhuis.

De Mönnink sluit niet uit dat medewerkers kampen met een posttraumatische stressstoornis. "We screenen onze mensen hierop. De een kan beter met de situatie omgaan dan de ander. Maar er zijn medewerkers die echt geleden hebben onder de crisis."

De situatie tijdens de coronagolf is op geen enkele manier te vergelijken met hectische situaties vóór die tijd, benadrukt De Mönnink. "De grote aantallen patiënten, de lockdown en het niet toelaten van bezoek in het ziekenhuis: dat leidde tot veel emotionele momenten."

Extra aandacht voor de patiënt was daarbij van groot belang. "Dat probeer je door veel bij de patiënt te zijn. Ik heb veel respect gekregen voor de verpleegkundigen die, volledig ingepakt, urenlang naast een patiënt zijn gaan zitten."

Inmiddels is de rust teruggekeerd in het St. Anna Ziekenhuis. Wel liggen de plannen voor een mogelijke tweede coronagolf al klaar. "Wat we anders zullen doen is dat we niet weer stoppen met de reguliere zorg", aldus het hoofd van de medische staf.