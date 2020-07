Voetbalclub FC Eindhoven gaat als eerste club in Nederland samenwerken met het Belgische Akari Analytics voor het scouten van jonge talenten. Het systeem selecteert talenten met een hoog potentieel die passen binnen de speelstijl van de club.

Het scoutingssysteem brengt de jonge talenten in kaart aan de hand van data. Op basis van die gegevens wordt bekeken welke spelers op welke positie het best passen bij de spelersgroep en de speelstijl van FC Eindhoven. De Eindhovense club is de eerste voetbalclub in Nederland die het systeem gebruikt.

Technisch manager Marc Scheepers is enthousiast over de nieuwe samenwerking. "Op deze manier hebben we op een innovatieve manier een nieuwe professionaliseringsslag gemaakt bij FC Eindhoven. Het eerste doel is om voor het nieuwe seizoen een kwalitatief goede selectie te formeren met een beperkt budget", aldus Scheepers.