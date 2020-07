De Eindhovense fracties van de SP, PvdA, GroenLinks en Ouderen Appèl willen dat de gemeente Eindhovenaren die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire proactief ondersteunt.

Veel van de slachtoffers van de toeslagenaffaire wonen in Eindhoven. De partijen in de Eindhovense gemeenteraad stellen dat het effect van de onterechte terugvorderingen op het bordje van de gemeente komt. Daarnaast willen de partijen dat de gemeente een positieve rol speelt in het herstel van het vertrouwen in de overheid door de getroffen ouders en kinderen.

De gemeente en uitvoerende instanties, zoals WIJ Eindhoven, moeten alert zijn op inwoners die slachtoffer zijn van fouten van de Belastingdienst, stellen de partijen. Ook moeten slachtoffers "proactief ondersteund worden" als ze schulden, betalingsachterstanden en andere moeilijkheden hebben door de onterechte terugvorderingen.

Daarnaast willen de partijen dat de gemeente zelf onderzoek doet in eigen systemen of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn.

'Ouders moesten onterecht tienduizenden euro's terugbetalen'

De toeslagenaffaire draait om het handelen van de fiscus van de Belastingdienst, die ouders dupeerde door de kinderopvangtoeslag ten onrechte stop te zetten. Uit meerdere onderzoeken van Trouw en RTL Nieuws bleek dat honderden ouders ten onrechte werden aangemerkt als fraudeur. De top van de Belastingdienst weigerde zelfs de toeslagen uit te keren als ouders er wel recht op hadden.

Uiteindelijk moesten ouders soms tienduizenden euro's (onterecht) terugbetalen en kwamen zij in geldproblemen of verloren ze hun huis. Onlangs erkende de Belastingdienst zich schuldig te hebben gemaakt aan etnisch profileren door de tweede nationaliteit als criterium te gebruiken voor intensieve controle.