Jongeren in Zuidoost-Brabant zitten niet lekker in hun vel, concludeert de GGD naar aanleiding van een onderzoek (pdf) onder bijna achtduizend tieners van twaalf tot achttien jaar oud. De slechte mentale gezondheidsstaat bestond onder een groot deel van de jongeren al voor de coronacrisis.

Eenzaamheid en stress spelen hierbij een grote rol. School en ingrijpende gebeurtenissen zoals vechtscheidingen zijn vaak de oorzaak van deze gevoelens.

De jongeren zijn eenzamer dan vier jaar geleden, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd. Waar in 2016 een kwart van hen zei zich eenzaam te voelen, geldt dat in 2020 voor een derde van de groep. Ook het percentage dat ernstige eenzaamheid ervaart is gestegen, van 2 procent in 2016 naar 5 procent in 2020.

Daarnaast voelt een op de zes jongeren zich psychisch ongezond, dat is anderhalf keer meer dan in 2015. 35 procent geeft aan zich gestresst te voelen door school, huiswerk, sociale media en een bijbaan. Ook is het aantal jongeren dat zelfmoord overweegt gestegen van 8 naar 13 procent. Er is geen toename in het aantal pogingen.

Denk jij aan zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 0900-0113.