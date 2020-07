De SP-fractie in Eindhoven wil opheldering van het college over de verkoop van sociale huurwoningen ten bate van de middenhuur in de Lichtstad.

Volgens de partij heeft wooncorporatie Wooninc sinds 2018 vierhonderd sociale huurwoningen verkocht aan dochteronderneming Stayinc, dat werd opgericht om meer middenhuur aan te kunnen bieden.

De SP ontvangt meldingen dat de huren van deze huizen elke periode maximaal worden verhoogd, zodat de huurprijs richting de middenhuur beweegt. Hierdoor krimpt het aantal sociale huurwoningen.

In het kader daarvan wil de SP weten of er na de verkoop van het Phia van Veenendaal Staete, het wooncomplex aan de Heuvel Galerie, nog andere plekken zijn in het centrum, waar ouderen met een laag inkomen kunnen wonen. Ook wil de partij weten of er überhaupt nog sociale woningen zijn in het stadscentrum.



Behalve Wooninc heeft ook wooncorporatie Trudo een dochtermaatschappij opgezet : Trudo Holding. De SP wil ook weten of ook Trudo eenzelfde soort beleid voert.