De ongeneeslijk zieke Arnol Kox nam zondagmiddag afscheid van Eindhoven, waar hij jaren het geloof predikte. Veel inwoners van de stad zwaaiden hem uit.

De 67-jarige Kox heeft niet lang meer te leven. Daarom heeft hij nog een laatste rondje door Eindhoven gemaakt, samen met zijn vrouw Gerry Kox.

"Ik vind het heel mooi en ontroerend dat iedereen hier vandaag is gekomen voor Arnol", vertelde zijn vrouw. "Het is een opkikker voor Arnol. Hij keek uit naar vandaag en vindt het mooi om hier te zijn."



Ongeveer zestig mensen hadden zich verzameld op de plek waar Kox normaal gesproken te vinden is.

De nachtburgemeester van Eindhoven, Siem Nozza, was ook bij het afscheid aanwezig. Samen met een groep Eindhovenaren heeft hij een erehaag gemaakt. "Arnol is een icoon voor Eindhoven", aldus Nozza.