Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt na een steekincident in de omgeving van station Eindhoven Centraal. Bij het steekincident is één persoon lichtgewond geraakt.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en heeft daarna bij het politiebureau aangifte gedaan.

Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog niet bekend. De politie wist na de steekpartij al snel twee mannen aan te houden die voldeden aan de omschrijving.



Het steekincident zou hebben plaatsgevonden bij de fietsenstalling aan de buskant van het station.