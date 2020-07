Een auto die geparkeerd stond op de Johannesburgstraat in Eindhoven is in de nacht van zaterdag in brand gevlogen. Naast de auto is een aanmaakblokje gevonden.

Rond 23.45 uur kwam een melding over een brandend voertuig bij de meldkamer binnen. De brandweer kon voorkomen dat de auto volledig in vlammen op ging.

De politie onderzoekt de brand.