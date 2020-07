Miniso heeft zaterdag zijn deuren in het centrum van Eindhoven geopend. Het is de tweede vestiging van het Japanse warenhuis in Nederland.

De winkel verkoopt voornamelijk producten onder de 5 euro en is te vergelijken met de HEMA of Flying Tiger.

Miniso zit gevestigd aan Demer 13 in het centrum van Eindhoven, het pand waar voorheen de Blokker zat. De winkel verkoopt onder andere producten van Marvel-films.