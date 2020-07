De eerste plannen rondom de herontwikkeling van het Campinaterrein in Eindhoven zijn goed ontvangen door belangstellenden en betrokkenen. Bouwfonds BPD heeft zijn opzet voor het terrein zaterdagmiddag gepresenteerd tijdens een zomerevent in het Ketelhuis bij Phood Kitchen.

Tijdens het event waren drie informatiesessies van ieder één uur georganiseerd voor maximaal zestig personen per sessie. Hiermee heeft de organisatie rekening gehouden met de coronamaatregelen. Omwonenden zijn positief over de plannen.

Ook leden van roeivereniging Beatrix zijn komen kijken, met name om te horen en zien wat er eventueel met het kanaal gaat gebeuren waar het Campinaterrein naast staat.

"In het eerste plan was een haven getekend en daar waren wij natuurlijk niet zo blij mee", laat een lid van de roeivereniging weten. "Ze hoeven niet van het kanaal af te blijven, maar het moet niet gevaarlijk worden. We zijn hier dan ook om te kijken of daar rekening mee wordt gehouden."

De leden hebben gebruikgemaakt van de feedback en tips die ze zaterdag en de komende tijd kunnen geven. Op het Campinaterrein is straks plaats voor bijna zevenhonderd woningen, zowel huur als koop.

Ook is er plek voor 18.000 vierkante meter aan horeca, kantoren en andere werkplekken. "Wij hopen dat we eind volgend jaar gaan starten met de verkoop van de appartementen", laat Erik Leijten, directeur van BPD weten. "De doorlooptijd van het hele project duurt tot ongeveer 2025."