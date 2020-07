Twee vrouwen op een scooter zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag geschept door een auto op de Boschdijk in Eindhoven. Ze raakten allebei gewond.

De vrouwen vielen van hun scooter en kwamen op het fietspad naast de weg terecht. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is enorm geschrokken, maar heeft geen verwondingen opgelopen.



Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. De politie doet onderzoek.