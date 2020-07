Een ruzie op het Stratumseind in Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgelopen op een steekpartij waarbij één persoon lichtgewond is geraakt. Eén verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer is ter plekke nagekeken in een ambulance. Wat de aard van het letsel is, is nog onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte heeft de politie nog niks gemeld.

Wat de aanleiding was voor de ruzie, is ook nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen van het incident kunnen contact opnemen met de politie.