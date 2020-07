Drie auto's zijn vrijdagmiddag tegen elkaar gebotst in de Boschdijk in Eindhoven. Voor de bestuurder van de middelste auto is een ambulance ter plaatse gekomen.

Het ongeluk gebeurde ten hoogte van het UWV-kantoor. De eerste botsing ontstond doordat een automobilist de auto voor hem over het hoofd zag. De auto die achter deze auto aanreed, had niet genoeg tijd om te remmen.



Bij twee van de drie auto's klapte de airbag eruit door de klap.