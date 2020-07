Een pick-uptruck is vrijdagochtend na een botsing met een bestelbus op zijn kant terechtgekomen op de Hurksestraat in Eindhoven. Of de betrokkenen gewond zijn geraakt, is nog onbekend.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur. De politie heeft de weg tijdelijk afgesloten, waardoor het verkeer moest omrijden.

Een ambulance werd wel opgeroepen. Het is echter nog onbekend of de betrokkenen naar het ziekenhuis moesten.

Een bergingsbedrijf gaat beide voertuigen afvoeren.