Een bestelbus en hoogwerker zijn in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen aan De Koppele in Eindhoven. Het is niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt.

Bij het incident raakte niemand gewond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aantal garageboxen, maar de bestelbus en hoogwerker waren niet meer te redden.

Omwonenden schrokken wakker van een harde knal en ontdekten dat de bus in brand stond. Hierop werd de brandweer ingeschakeld.