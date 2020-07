De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben besloten dat er de komende drie jaar zo'n vijfduizend woningen bijgebouwd moeten worden in de regio.

Er worden daarvoor zes bouwprojecten genoemd. De bouwafspraken zijn een gevolg van de Woondeal die kabinet, provincie en regiogemeenten vorig jaar sloten.

Er moesten 27.000 woningen bij komen, omdat er een enorm tekort is in de regio. Met de zes projecten willen het SGE vaart maken en snel kunnen bouwen. De regiogemeenten hebben het kabinet nu verzocht om met budget over de brug te komen.