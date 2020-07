De leerlingen van Aloysisus De Roosten in Eindhoven namen woensdagavond in een speciale diploma-drive-in hun schooldiploma's in ontvangst.

Drie uur lang reden er auto's over het terrein van de Eindhovense middelbare school. De geslaagden zaten op de bijrijdersstoel en tekenden door het raampje hun diploma's. Vervolgens overhandigde de mentor het papiertje.



Om de uitreiking feestelijk te maken, juichten medewerkers van de school de geslaagden toe. Bewoners van het vlakbij gelegen appartementencomplex Piusstaete versierden de balkons.