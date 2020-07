De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft woensdagmiddag een lintje uitgereikt aan Marc Hendrikse. Hij gaf vijftien jaar leiding aan de NTS-Group en is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Onder de leiding van Hendrikse groeide het personeelsbestand van NTS-Group van drie- naar zeventienhonderd medewerkers. De jaarlijkse omzet van het bedrijf steeg van 50 miljoen euro per jaar naar 270 miljoen euro per jaar.



Hendrikse speelde een belangrijke rol in het internationaal op de kaart zetten van de Nederlandse hightechsector. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan economische missies van Nederland.

Daarnaast zet Hendrikse zich in om het onderwijs in de technieksector te verbeteren en is hij sinds 2013 bestuurslid van Stichting Brainport.