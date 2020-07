Eindhoven start in september met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de stadsdelen Centrum, Strijp en Gestel. Volgens de gemeente is na die werkzaamheden zo goed als ieder Eindhovens huishouden aangesloten op glasvezel.

Met het verbinden van de drie stadsdelen aan het glasvezelnetwerk krijgen zo'n 29.000 huishoudens de beschikking over glasvezel. Ook worden elfhonderd mkb-bedrijven ermee verbonden.



Het netwerk wordt aangelegd door een samenwerking van T-Mobile, VolkerWessels Telecom en investeerder Primevest Capital Partners. De kosten voor de uitbreiding bedragen ongeveer 20 miljoen euro.

Wethouder Stijn Steenbakkers is blij dat ook de laatste stadsdelen glasvezel krijgen. "Eindhoven is straks de eerste van de vijf grote steden in Nederland die in de gehele stad glasvezel heeft. Digitalisering en een goede aansluiting is cruciaal gebleken in coronatijd voor alle mensen die thuiswerken én bedrijven en winkeliers die online hun producten aanbieden."

Glasvezel moet positieve invloed hebben op lokale economie

Daarbij moet de investering een positieve invloed hebben op de lokale economie, die door de coronacrisis een klap heeft gekregen. "Een snel en goed netwerk is essentieel voor onze stad en voor de continuïteit van de economie. Dit is een goed voorbeeld van anticyclisch investeren, waardoor ook lokale partijen van deze opdracht kunnen profiteren."



Eind 2021 moet het glasvezelnetwerk in de drie stadsdelen zijn aangebracht.