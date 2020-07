Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken aan de Papenvoortse Heide in Nuenen. De brandweer kon maar net voorkomen dat de brand oversloeg op een woning.

Het voertuig stond geparkeerd onder een carport. In de hoek waar de brand ontstond is een handdoek gevonden die vermoedelijk gebruikt werd bij het aansteken van het voertuig.

De politie doet onderzoek naar de brand en zal naar beelden van beveiligingscamera's kijken.