Het DAF Museum heeft woensdag weer de deuren geopend. Het Eindhovense museum is meer dan drie maanden dicht geweest vanwege de coronacrisis.

Eind vorig jaar heropende het museum na een grondige verbouwing. Het museum liet in april weten dat de sluiting vanwege het coronavirus zou worden gebruikt om bepaalde werkzaamheden te voltooien, zoals de verlichting in de nieuwe vleugel van het museum.



Musea mochten eigenlijk al 1 juni open, maar het DAF Museum koos er bewust voor om een maand later pas open te gaan. Die tijd heeft het museum gebruikt om alles coronaproof te maken. Er is een eenrichtingsroute opgezet en is er voldoende ruimte voor bezoekers om 1,5 meter afstand te bewaren.