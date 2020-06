Het Centrum voor de Kunsten (CKE) in Eindhoven is bang dat veel cursisten na de zomer afhaken vanwege de coronacrisis. Dat laat directeur Karin Visser dinsdag weten.

"De vraag is of mensen nog wel terugkomen in september. Zijn mensen angstig, hebben ze nog wel werk, of kunnen ze een cursus nog wel betalen? Het is uiteindelijk toch luxe", zegt Visser.

Ook is het onzeker of veel scholen nog wel willen investeren in cultuur en of ze een docent van het CKE willen inhuren. "Het accent kan straks ook vooral op rekenen en taal komen te liggen."

Een terugval van het aantal cursisten heeft grote impact op de financiën van het CKE. Om te voorkomen dat er acute geldproblemen ontstaan, heeft de instelling extra geld gekregen van de gemeente Eindhoven. Dat was onderdeel van het steunpakket voor grote cultuurinstellingen in de stad. Daarmee verwacht het CKE dit jaar wel rond te kunnen komen.

Volgens Visser is het CKE uiteindelijk hard getroffen door de crisis. "40 procent van onze inkomsten zijn eigen inkomsten, de rest is subsidie. Bij die eigen inkomsten vallen de klappen. Daarom hopen we dat er zo min mogelijk cursisten afhaken."